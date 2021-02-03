Защитник Чернов рассказал о дедовщине в ЦСКА

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал о взаимоотношениях с опытными партнерами в бытность игры за московский ЦСКА.

По его словам, от нахождения в стане армейцев при Леониде Слуцкой у него остались самые приятные воспоминания, несмотря на некоторые сложности.

«Мне нравился тренировочный процесс при Слуцком. Еще как-никак при нем в сборную попал. Коллектив вообще замечательный был. Старики иной раз так пихали, что на тренировку даже не хотелось идти. А теперь даже скучаю по тем временам.

Ничего страшного — выходили, боролись, бодались», — заявил Чернов в интервью «Чемпионату».

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