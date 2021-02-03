Тедеско рассказал о своем первом знакомстве с русскими традициями

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал в интервью Sports.ru о знакомстве с русскими традициями.

«Помню, как впервые вышел на тренировку «Спартака» и присвистывал. Мой переводчик Дмитрий Крайтор спросил: «Ты что, хочешь, чтобы у тебя не было денег?» Так я впервые познакомился с русскими традициями.

Понял, что у вас есть какие-то стереотипы о немцах — например, что они очень дисциплинированы», — сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вспомнил о своем пребывании в лондонском «Тоттенхэме».