Защитник «Тамбова» обвинил в возможном банкротстве клуба футбольных чиновников

Защитник «Тамбова» Никита Чичерин обвинил футбольных чиновников в возможном банкротстве клуба. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, тамбовская команда не должна была получать лицензию для участия в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Читаешь некоторые статьи в СМИ, где написано, что единственная пострадавшая сторона в этой ситуации — это РПЛ. «Блин, а прикольно», – говоришь себе перед монитором.

То есть, наши чиновники дают летом лицензии, а потом футболисты четыре месяца не получают зарплату, клуб хотят закрыть и оставить игроков без работы, а пострадала здесь РПЛ. После таких сообщений становится странно на душе», — сказал Чичерин.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о связи с петербургским «Зенитом».