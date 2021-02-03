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Спортивные новости

Гаджиев назвал гонорар Минеева за бой против Исмаилова

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Президент промоутерской компании АМС Fight Nights Камил Гаджиев назвал гонорар Владимира Минеева за бой против Магомеда Исмаилова. Об этом он рассказал в интервью Sport24.

По его словам, оба спортсмена получат по 10 млн рублей.

Также Гаджиев заявил, что противостояние Минеева и Исмаилова набрало в YouTube 10 млн просмотров, став тем самым вторым по просмотрам в России после боя Федора Емельяненко и Фабио Мальдонадо.

Ранее Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, высказался о проваленных допинг-тестах спортсмена.

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