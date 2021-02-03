Президент РФС Дюков: меня связывают с «Зенитом»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о связи с петербургским «Зенитом», где он ранее занимал одну из руководящих должностей.



Функционер отметил, что в данный момент добиться каких-либо изменений в футболе можно лишь объединив усилия.

«Да, я понимаю, что меня связывают с «Зенитом», а «Зенит» — со мной, и это, безусловно, мешает.

Сказать о том, что все клубы имеют равное влияние, было бы популизмом. Есть ведущие клубы, уровень влияния которых выше. «Зенит» относится к их числу», — сказал Дюков в интервью «СЭ».

Ранее Никита Чернов рассказал о взаимоотношениях с опытными партнерами в бытность игры за московский ЦСКА.