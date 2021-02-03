Глава РФС выразил полное доверие Черчесову

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о главном тренере национальной сборной страны Станиславе Черчесове. Его слова передает «СЭ».

Функционер заявил, что 57-летний специалист не смог выполнить задачу в Лиге наций из-за неоптимального состава футболистов, из-за чего делать скоропалительные выводы о его будущем неправильно.

Дюков отметил, что Черчесов способен сделать работу над ошибками и вывести сборную на новый уровень.

В качестве подтверждения своих слов, чиновник напомнил о новом контракте тренера, рассчитанного до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что Александр Дюков высказался резко против сокращения команд в Российской премьер-лиге (РПЛ).