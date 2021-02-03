У РФС появились претензии к «Химкам»

Российский футбольный союз (РФС) одобрил лицензию подмосковным «Химкам» на участие в следующем сезоне с некоторыми оговорками. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в организации возникли претензии к медицинскому регламенту и развитию молодежного направления в клубе.

Отмечается, что до 1 апреля 2021 года в «Химках» должен появиться глава молодежного сектора, чтобы удовлетворить критерии лицензирования.

В настоящее время подмосковная команда занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе после 19 туров 25 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рискует пропустить матч чемпионата Италии против миланского «Интера».