Глава РФС Дюков объяснил наличие лимита в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил наличие лимита в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, ограничение на число иностранцев в клубах существует лишь из-за неэффективной работы системы подготовки резерва.

Дюков заявил, что лимит является вынужденной мерой, которая позволяет найти баланс между интересами команд и национальной сборной.

Также функционер отметил, что в данный момент министерство спорта России не поддержит отмену лимита на легионеров.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев получил травму на сборах в Кампоаморе.