Радимов сравнил «Спартак» со змеиным логовом

Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов в своем Twitter высказался о перепалке экс-защитника «Спартака» Сергея Паршивлюка с бывшим наставником красно-белых Массимо Каррерой.

«Меня с детства учили: сказал А — говори и Б. Надо уметь брать на себя ответственность. Нельзя переводить стрелки на других. К чему вспомнил: сегодня следил за интервью экс-спартачей и просто офигивал. Сколько позориться-то можно — что игрокам, что тренерам?

Что ж там за змеиное логово такое?» — написал Радимов.



Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев получил травму на сборах в Кампоаморе.