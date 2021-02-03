Защитник ЦСКА Дивеев получил травму на сборах

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев получил травму на сборах в Кампоаморе. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.

Согласно официальной информации, футболист на вчерашней предыгровой тренировке повредил голеностопный сустав. Характер повреждения не позволяет ему сыграть в ближайших контрольных матчах.

Напомним, что перед возобновлением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Виктора Гончаренко занимают вторую строчку в турнирной таблице.

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