Тренер «Барселоны» Куман высказался о возможном уходе Месси

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о возможном уходе капитана Лионеля Месси из команды.

«Останется ли Месси в «Барселоне»? Я не уверен в этом. Конечно, я надеюсь на это, потому что он по-прежнему отличный игрок и все еще выигрывает матчи для нас, для команды», — цитирует Кумана The Athletic.

Специалист отметил, что не представляет себе Месси в форме другой команды.

Аргентинец является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основной состав в 2004 году. Вместе с «Барселоной» он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что «Барселона» заработала на Месси €619 млн с 2017 года.