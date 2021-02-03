Подопечная Плющенко выиграла короткую программу на ЧР среди юниоров

Фигуристка Софья Муравьева лидирует после короткой программы на чемпионате России среди юниоров, который проходит в Красноярске.

За свое выступление ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко получила 72,97 балла.

Второй идет Софья Акатьева (72,80). На третьей строчке располагается Аделия Петросян (72,64). Обе спортсменки являются подопечными Этери Тутберидзе.

Произвольную программу юниорки покажут 4 февраля.

Ранее сообщалось, что Вероника Жилина сорвала тройной аксель во время выступления в короткой программе на чемпионате России.

Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Короткая программа

1. Софья Муравьева – 72,97.

2. Софья Акатьева – 72,80.

3. Аделия Петросян – 72,64.