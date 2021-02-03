Болельщикам на Олимпиаде-2020 запретят петь и кричать

Организаторы Олимпийских игр — 2020 в Токио запретили зрителям петь и кричать. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитата (МОК).

Отмечается, что пришедшие на трибуны болельщики смогут поддержать спортсменов только аплодисментами. Таким образом организаторы Игр хотят предотвратить распространение коронавируса.

Правила поведения на Олимпиаде в японской столице были представлены 3 февраля. Первая версия пособия по безопасности, которая может претерпеть изменения в дальнейшем, была составлена при участии МОК, Международного паралимпийского комитета и оргкомитета «Токио-2020».

Ранее сообщалось, что МОК запретил атлетам присутствовать на Играх в Токио в качестве зрителей.