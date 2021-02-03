Правнук Муссолини стал игроком молодежной команды «Лацио»

Защитник Романо Флориани Муссолини стал футболистом молодежной команды римского «Лацио».

До этого правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини выступал за «Лацио» U18.

По мнению менеджера академии столичного клуба Мауро Бьянкези, футболист заслужил место в составе молодежной команды.

«Обременительная фамилия? Я никогда не разговаривал с его родителями, и единственное, что имеет значение, — заслуживает ли игрок играть. Ничего больше», — приводит слова Бьянкези La Repubblica.

Ранее сообщалось, что дисциплинарная инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказала «Лацио» за расистское поведения фанатов.