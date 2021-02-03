«Фиорентина» отреагировала на информацию о проблемах с документами у Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил разрешение на работу в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

3 февраля появилась информация, что россиянин может пропустить матч 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» из-за проблем с документами.

«Главный тренер и его помощники ежедневно оценивают его состояние. Они решат, когда он будет готов к участию в официальном матче. Кокорин уже 1 февраля получил разрешение на работу в Италии», — заявили в команде из Флоренции.

«Фиалки» объявили о переходе Кокорина 27 февраля. С августа 2020 года форвард выступал за московский «Спартак».

Ранее защитник «Дженоа» Доменико Кришито оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине».