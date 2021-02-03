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Спортивные новости

Большунов пропустит этап Кубка мира в Чехии

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов пропустит восьмой этап Кубка мира в чешском Нове-Место, который пройдет с 20 по 21 февраля.

2 февраля стало известно, что лидер российской национальной команды не выступит на этапе в шведском Ульрисехамне, который состоится 6-7 февраля.

«Все три недели Саша будет готовиться в Италии, так что и этап в Нове-Место он пропустит. Будет подводка к чемпионату миру, где будут присутствовать все аспекты тренировок — и силовые, и длительные, и скоростные занятия», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в немецком Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что Большунов не попал в четвертьфинал спринта после падения на этапе Кубка мира.

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