Подопечная Плющенко не ожидала победы в короткой программе на юниорском ЧР

Российская фигуристка Софья Муравьева высказалась о победе в короткой программе на чемпионате России среди юниоров.

За свое выступление ученица академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко получила 72,97 балла.

«Не ожидала такого. Мне хотелось попасть в тройку, но о первом месте даже не думала. Случилось это, потому что чисто прокатала программу», — цитирует Муравьеву РИА «Новости».

Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров проходит с 3 по 5 февраля в Красноярске. Произвольную программу спортсменки покажут 4 февраля.

Ранее сообщалось, что второе и третье места в короткой программе заняли подопечные Этери Тутберидзе.