«Спартак» отреагировал на слухи об изменении условий сделки по Промесу

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об изменении условий сделки по переходу полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.

3 февраля «Спорт-Экспресс» сообщил, что нидерландский клуб в последний момент перед переходом игрока в аренду изменил финансовые условия соглашения.

«Никаких изменений не было. «Аякс» не менял никаких условий в последний момент, идут переговоры с учетом юридических нюансов», — цитирует Фетисова ТАСС.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возвращении Промеса в «Спартак».