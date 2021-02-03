Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер Валерий Польховский.

В состав женской сборной вошли Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина.

В соревнованиях у мужчин выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят на первенстве без государственных символов. При этом состав команды измениться, если к указанным биатлонистам будут вопросы со стороны международной организации.

На чемпионате мира 2020 года в итальянском Антхольце сборная России завоевала одну золотую и одну бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что россияне выступят в новых комбинезонах на чемпионате мира.