Аргентинский канал показал последнее прижизненное видео с Марадоной

Аргентинский канал Crónica TV показал последнюю видеозапись чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны, снятую при жизни легенды. Кадры опубликованы на странице El Chiringuito TV в Twitter.

Ролик был снят после операции на мозге. В видео, записанном за несколько дней до своей смерти, экс-футболист обращается к своему лечащему врачу Леопольдо Луке.

«Привет, Луке! У меня остался шрам, но я в порядке. Ты знаешь, мне не нравятся такие интимные моменты, но в окружении хороших людей я могу раскрыться. Целую тебя, Луке. Леопольдо Хасинто Луке», — сказал Марадона.

Марадона умер 25 ноября из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.

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