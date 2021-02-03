Российский боец оштрафован на 50% гонорара за драку после боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шамиль Мусаев оштрафован на 50% своего гонорара за драку со словенцем Урошем Юришичем на турнире KSW, сообщает MMA Junkie.

Бой, прошедший 31 января в польской Лодзи, завершился победой россиянина единогласным решением судей. Юришич выразил недовольство решением судей, после чего Мусаев напал на соперника.

По информации издания, словенец наказан на 30% гонорара. Также оба бойца были лишены бонусов за лучший бой турнира.

Ранее российский боец объяснил драку с соперником после поединка.