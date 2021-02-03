ЦСКА разгромил «Ла-Унион» в товарищеском матче на сборе в Испании

Московский ЦСКА нанес разгромное поражение «Ла-Униону» в товарищеском матче на сборе в Испании.

Встреча, прошедшая в Кампоаморе, завершилась со счетом 6:2 в пользу армейцев. В составе победителей отличились Наир Тикнизян, Владислав Яковлев, Илья Шкурин, Федор Чалов и Ильзат Ахметов. Еще один мяч в свои ворота забил футболист испанской команды.

После 19 туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА оказался сильнее «Реал Мурсии».

Футбол. Товарищеский матч

ЦСКА (Москва, Россия) — «Ла-Унион» (Ла-Унион, Испания) — 6:2