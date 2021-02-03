«Динамо» нанесло поражение «Йокериту» и продлило победную серию в КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над хельсинкским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Оскар Линдберг, также отличились Магнус Пяаярви, Дмитрий Яшкин и Олег Зайцев. У гостей шайбу забросил Саку Мяэналанен.

«Динамо» продлило победную серию в регулярном чемпионате до пяти матчей.

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» переиграл екатеринбургский «Автомобилист».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва, Россия) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

1:0 — Пяаярви (Миронов, Сергеев) — 01:54 (5x4)

2:0 — Яшкин (Шипачев) — 18:46 (5x4)

3:0 — Линдберг (Пяаярви) — 29:43

3:1 — Мяэналанен (Лев, Грант) — 37:40 (5x4)

4:1 — Зайцев — 48:34

5:1 — Линдберг (Сергеев, Миронов) — 53:33 (5x4)