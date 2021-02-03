Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Наполи»

«Наполи» и «Аталанта» определились со стартовыми составами на первый матч 1/2 финала Кубка Италии.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук остался в запасе.

Стартовый состав «Наполи»: Оспина, Максимович, Манолас, Кулибали, Ди Лоренцо, Демме, Бакайоко, Хюсай, Политано, Лосано, Инсинье.

Стартовый состав «Аталанты»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Мэле, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Муриэль, Сапата.

Встреча между «Наполи» и «Аталантой» пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» анонсировала матч 1/2 финала Кубка Италии постером с Миранчуком.