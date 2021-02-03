Названы подозреваемые в утечке данных контракта Месси

Радиостанция RAC 1 опубликовала на сайте список подозреваемых в утечке подробностей контракта капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

По мнению авторов материала, в появлении данных соглашения аргентинца в СМИ могут быть виноваты экс-президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу, бывший вице-президент клуба Жорди Местре, гендиректор сине-гранатовых, исполняющий обязанности президента клуба Карлес Тускетс и глава юридической службы «Барселоны» Роман Гомес Понти.

31 января El Mundo обнародовало детали контракта аргентинца с «Барселоной», согласно которым за четыре года нападающий получит €555 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заработала на Месси €619 млн с 2017 года.