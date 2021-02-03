«Лестер» одержал победу над «Фулхэмом» и вышел на третье место в АПЛ

«Лестер Сити» нанес поражение лондонскому «Фулхэму» в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в британской столице, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Келечи Ихеаначо и Джеймс Джастин.

«Лестер Сити» набрал 42 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Фулхэм» (14) располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Лестер» на выезде встретится с «Вулверхэмптоном», а «Фулхэм» примет лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» забил девять безответных мячей «Саутгемптону».

Англия. Премьер-лига. 22-й тур

«Фулхэм» (Лондон) — «Лестер Сити» (Лестер) — 0:2

Голы: 0:1 — Ихеаначто, 17; 0:2 — Джастин, 44.