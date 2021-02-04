США не собирается запрещать своим атлетам участвовать в ОИ-2022

США на данный момент не планируют вводить запрет на участие американских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время своего традиционного брифинга.

Напомним, что 2 февраля конгрессмены, представляющие республиканскую партию, внесли резолюцию с призывом проигнорировать Игры в Пекине из-за притеснения китайскими властями уйгуров.

Последний раз американские спортсмены пропускали Олимпиаду в 1980 году, когда из-за бойкота США они не смогли выступить даже под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что президент Латвийской федерации хоккея (LHF) Айгарс Калвитис не исключил возможность допуска зрителей на матчи чемпионата мира 2021 года.