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Спортивные новости

Фазель одобрил «Катюшу» в качестве альтернативы гимну России

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель одобрил идею использования песни «Катюша» в качестве альтернативы гимну Российской Федерации, запрещенному на ближайшие два года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, данная музыкальная композиция является хорошим выбором.

Также Фазель заявил, что решение, которое вынесло Всемирное антидопинговое агентство (WADA), не может быть проигнорировано и обязательно к исполнению.

Ранее сообщалось, что президент Латвийской федерации хоккея (LHF) Айгарс Калвитис не исключил возможность допуска зрителей на матчи чемпионата мира 2021 года.

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