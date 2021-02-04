Передача Сергачева помогла «Тампе» разгромить «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» при пустых трибунах и завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, Райан Макдона, Брэйден Пойнт и Алекс Киллорн.

У проигравшей команды единственный гол на счету Энтони Манта.

Ранее сообщалось, что олимпийский турнир 2022 года по хоккею пройдет на «канадской» площадке.