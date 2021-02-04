Экс-глава РФС назвал идеальную формулу лимита на легионеров

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Советскому спорту» назвал идеальную формулу лимита на легионеров.

По его мнению, на поле должны появляться шесть россиян и пять легионеров.

«Приоритетом всегда является национальная сборная России.



Помню, как в одном из матчей «Краснодара» вышли десять иностранцев и один россиянин. Представьте, если все клубы будут так делать. Кто в сборной играть будет?» — сказал Колосков.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков не видит ничего страшного в сокращении Российской премьер-лиги (РПЛ).