Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» отсутствием свежести

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил поражение «Брайтону» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) отсутствием свежести. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его мнению, каждый из его подопечных может демонстрировать более качественный футбол.



«Мы разочарованы, нет даже повода для улыбки. Тяжело принимать это поражение. Тяжелая неделя, было два подряд интенсивных выездных матча, мы блица недостаточно свежи, как физически, так и морально.

Было очень много эпизодов, когда мы слишком легко дарили мяч сопернику. Мы упрощали «Брайтону» жизнь, но и они играли неплохо», — сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что в очередном четвертьфинальном матче Кубка Испании «Гранада» уступила «Барселоне».