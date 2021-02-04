«Ливерпуль» продлил безвыигрышную серию на «Энфилде» до четырех матчей

В очередном матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» проиграл «Брайтону».

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный мяч забил Стивен Альсате, поразивший ворота мерсисайдцев на 56-й минуте.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа продлили безвыигрышную серию на своей домашней арене до четырех матчей. Последний раз «красные» обыграли дома «Тоттенхэм», это случилось 16 декабря 2020 года.

Следующий матч на «Энфилде» ливерпульцы проведут против «Манчестер Сити». Игра состоится 7 февраля в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в первом полуфинальном матче Кубка Италии «Наполи» сыграл вничью с «Аталантой».