Карпин не боится потерять работу в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил готовность уйти из клуба, если такое решение будет принято руководством. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, действующий контракт, который заключен до 2024 года, никаких гарантий доработать этот срок до конца не дает.

«После трех поражений подряд готов поехать домой, никто не умрет, ничего страшного не случится. Естественно, если что-то не идет, то кого меняют? Тренера. К этому я готов, все нормально», — сказал Карпин.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» может получить техническое поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».