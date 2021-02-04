Месси сделал 300-ю голевую передачу в карьере

Капитан «Барселоны» Лионель Мессии сделал 300-ю передачу в карьере, сообщает ESPN Datos в Twitter.
Аргентинец отметился юбилейным голевым пасом в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Гранады», который завершился со счетом 5:3 в пользу сине-гранатовых.
Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основной состав в 2004 году. Вместе с «Барселоной» он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее сообщалось, что Месси забил 650-й мяч за «Барселону».
Con su asistencia en el primer gol de Antoine Griezmann, Lionel #Messi alcanzó 300 asistencias en su carrera con club (259) y selección (41). pic.twitter.com/jbNxrSs2QK— ESPN Datos (@ESPNDatos) February 3, 2021