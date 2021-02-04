ЦСКА заинтересован в приобретении экс-нападающего «Зенита»

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего китайского клуба «Далянь Ифан» Соломона Рондона, сообщает «Чемпионат.com».

По информации источников, венесуэлец является главным вариантом для российского клуба, который находится в поисках нападающего. Команда уже провела с игроком переговоры. Отмечается, что сам футболист не против перехода в ЦСКА.

В прошлом сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

В России форвард выступал за петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». В составе сине-бело-голубых он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладателем Суперкубка страны.

Ранее отец и агент нападающего стамбульского «Бешикташа» Дженка Тосуна Шенол объяснил, почему футболист отказался переходить в ЦСКА.