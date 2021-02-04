Глава СБР ответил на вопрос о расследованиях в отношении россиян

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос о расследованиях в отношении российских биатлонистов.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) запросил у российской организации расширенный список состав на чемпионат мира и отправил его на согласование во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Насколько мне известно, в настоящий момент в отношении спортсменов или персонала нашей команды никакие расследования не проводятся, кроме расследования итальянской полиции по делу Логинова. Но оно не ограничивает Александра в правах участия в соревнованиях», — цитирует Майгурова РИА «Новости».

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят на первенстве без государственных символов. При этом состав команды может измениться, если к указанным биатлонистам будут вопросы со стороны международной организации.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев оценил состав сборной России.