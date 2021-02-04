Мейвезер бросил вызов 50 Cent

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер заявил о готовности провести поединок с рэпером Кертисом Джексоном, известным под псевдонимом 50 Cent.

Ранее они обменивались нелицеприятными высказываниями в адрес друг друга.

«Я слышал, что 50 Cent хочет подраться со мной, но говорит, что я слишком маленький. Если он хочет зашнуровать перчатки в конце года, мы можем провести выставочный бой», — написал экс-боксер в Instagram.

Мейвезер отметил, что его не интересует весовая категория.

«Братья Пол сделают большие деньги на турнирах, но с 50 Cent бой будет из разряда «Победитель забирает все», — добавил американец.

В профессиональной карьере Мейвезер принял участие в 50 поединках и одержал 50 побед.

Ранее сообщалось, что бой Мейвезера и блогера Логана Пола отменен из-за коронавируса.