Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Арарат-Армению»

Петербургский «Зенит» разгромил команду «Арарат-Армения» в товарищеском матче на зимних сборах в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу российского клуба. В составе победителей дубль оформил Малком, также отличились Алексей Сутормин и Вендел.

Также 4 февраля сине-бело-голубые встретятся с ереванским клубом Ноа.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 41 очко.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет со сборными Иордании и Узбекистана на сборе в Дубае.

Футбол. Товарищеский матч

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Арарат-Армения» (Ереван, Армения) — 4:0

Голы: 1:0 — Сутормин, 30 (пенальти); 2:0 — Малком, 67; 3:0 — Малком, 71; 4:0 — Вендел, 81.