Президент ФИФА обратился к Дюкову перед выборами главы РФС

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову перед выборами главы РФС.

Действующий глава организации является единственным кандидатом на пост.

Инфантино поблагодарил Дюкова за работу и поздравил его с предстоящим назначением.

«Я с нетерпением жду дальнейшей совместной работы с тобой и со всей твоей командой. Мои искренние поздравления», — заявил Инфантино в видеообращении.

Дюков был избран главой РФС 22 февраля 2019 года. До этого он занимал должность председателя совета директоров петербургского «Зенита».

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящих выборах главы РФС.