Глава РФС обозначил цели сборной России к 2030 году

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о целях национальной команды к 2030 году.

«Сборная поднялась на 39-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мы ставим задачу улучшать позиции каждый год. В графике-презентации указано: 20-е место к 2025 году, десятое — к 2030 году», — сказал Дюков во время презентации на конференции РФС.

Также перед сборной России поставлена цель подняться в высший дивизион Лиги наций.

Ранее сообщалось, что Дюков переизбран на пост главы РФС.