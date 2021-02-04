Тренер «Фиорентины» не удовлетворен состоянием Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли не удовлетворен формой нападающего Александра Кокорина, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у новичка «фиалок» мало шансов на то, чтобы попасть в заявку команды на матч 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера», который пройдет 5 февраля.

Отмечается, что россиянин может дебютировать за новую команду 19 февраля в матче 23-го тура первенства страны против «Специи».

«Фиорентина» объявила о переходе Кокорина 27 февраля. С августа 2020 года форвард выступал за московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) отправил всю документацию, необходимую для участия форварда в матчах Серии А.