В «Спартаке» рассказали о сложностях в переговорах по переходу Промеса

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о переговорах с амстердамским «Аяксом» по переходу нападающего Квинси Промеса.

1 февраля директор по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов заявил, что сторонам удалось достичь договоренности по возвращению игрока.

По словам Мележикова, задержка с переходом связана с требованием «Аякса» безусловных выплат за футболиста вне зависимости от решения суда по делу о нападении Промеса на родственника с ножом.

«Мы хотим или разбить риски, или их не иметь. Если футболист не сможет выполнять свои трудовые функции по решению суда — мы не хотим, чтобы эта была наша ответственность», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

13 декабря Промес был взят под стражу после того, как двоюродный брат футболиста написал на него заявление в правоохранительные органы. По словам родственника, игрок нанес ему несколько ударов ножом во время семейной вечеринки.

16 декабря Промес был освобожден из-под ареста, но он по-прежнему остается фигурантом дела. Ему может грозить до четырех лет тюрьмы.