Игрок «Ливерпуля» считает, что клуб не участвует в чемпионской гонке

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался об отставании команды от лидирующего в турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити».

7 февраля команды встретятся на «Энфилде» в матче 23-го тура первенства страны.

«Абсолютно все игры с ними принципиальные. На данный момент мы не в чемпионской гонке. Мы отстаем от них на семь очков, к тому же у них матч в запасе. Уверен, они бы говорили так же, если бы отставали на десять очков, например», — цитирует Робертсона «Би-би-си».

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил поражение «Брайтону» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).