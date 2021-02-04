Клопп оценил шансы на возвращение Мане к матчу с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возвращении в строй нападающего Садио Мане.

Футболист пропустил два последних матча мерсисайдского клуба из-за мышечных проблем.

«Посмотрим, как все сложится с Садио. Он может сыграть в ближайшие выходные, надеюсь на это. Пока он не тренировался с командой», — цитирует специалиста Goal.

В нынешнем сезоне Мане принял участие в 28 матчах, в которых забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

7 февраля «Ливерпуль» встретится на стадионе «Энфилд» с «Манчестер Сити». Начало матча — в 19.30 мск.

Ранее Клопп объяснил поражение «Брайтону» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).