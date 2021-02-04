Авербух прокомментировал инцидент с ошибкой судей на юниорском ЧР

Экс-фигурист Илья Авербух прокомментировал инцидент с ошибкой судей на юниорском чемпионате России.

Во время произвольной программы у юношей судьи посчитали каскад из четверного и тройного тулупа в исполнении Егора Рухина как два тройных прыжка. Позже оценки были пересмотрены, и фигурист поднялся с четвертого на третье место.



«Любые ошибки допустимы, если они исправлены. Судейство фигурного катания стало технологичней. Логично, что такие ошибки могут происходить — история знает такие примеры. Главное, что исправились», — передает слова Авербуха «Чемпионат.com».

Ранее Татьяна Тарасова призвала дисквалифицировать судей юниорского чемпионата России.