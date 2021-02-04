Боярский прокомментировал слухи о переходе экс-игрока «Зенита» Рондона в ЦСКА

Актер Михаил Боярский прокомментировал слухи о том, что экс-игрок петербургского «Зенита» Рондон перейдет в московский ЦСКА, передает «Чемпионат.com».

«Рондон не оставил в моей жизни большого спортивного следа. Трансфер в московский клуб никак не повлияет ни на «Зенит», ни на ЦСКА. Я не считаю это предательством», — сказал Боярский.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место, набрав 37 очков.



Ранее ЦСКА разгромил «Ла-Унион» в товарищеском матче на сборе в Испании.