Президент «Урала» раскритиковал предложение о помощи «Тамбову»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова о том, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) готовы оказать помощь «Тамбову», передает РИА «Новости».

Напомним, что тамбовский клуб может сняться с текущего розыгрыша РПЛ и-за финансовых проблем.

«Это же не мы допустили «Тамбов». В честь чего мы должны помогать? У меня у самого не очень хорошо с деньгами. Я же не прошу никого помочь: мы ищем их, стараемся», — сказал Иванов.

Ранее Сергей Прядкин рассказал о возможности избежать банкротства «Тамбова».