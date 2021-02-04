Президент ФФККР прокомментировал судейский скандал на юниорском ЧР

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
ФулхэмЛестер Сити
0:2
закончен
БёрнлиМанчестер Сити
0:2
закончен
Лидс ЮнайтедЭвертон
1:2
закончен
Астон ВиллаВест Хэм Юнайтед
1:3
закончен
ЛиверпульБрайтон энд Хоув Альбион
0:1
закончен
Кубок Италии
НаполиАталанта
0:0
закончен
Франция / Лига 1
СтрасбургБрест
2:2
закончен
РеннЛорьян
1:1
закончен
РеймсАнже
0:0
закончен
МетцМонпелье
1:1
закончен
БордоЛилль
0:3
закончен
Сент-ЭтьенНант
1:1
закончен
ПСЖНим
3:0
закончен
МонакоНицца
2:1
закончен
ЛансМарсель
2:2
закончен
ДижонЛион
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
Металлург МгБарыс
3:1
закончен
АвтомобилистАк Барс
2:3
закончен
ТракторНефтехимик
5:3
закончен
ТорпедоВитязь
6:3
закончен
Куньлунь Ред СтарСпартак
3:5
закончен
Динамо МЙокерит
5:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
5:1
закончен
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
3:4 (ОТ)
закончен
Еврокубок
УНИКС Морнар
online
УНИКС Морнар
86:61
закончен
Будучность Виртус Болонья
online
Будучность Виртус Болонья
89:99
закончен
Андорра Гран Канария
online
Нантер Уникаха
online
Нантер Уникаха
80:74
закончен
Андорра Гран Канария
74:79
закончен
Партизан Локомотив-Кубань
71:69
закончен
Бурк Цедевита Олимпия
online
Бурк Цедевита Олимпия
64:77
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
Зенит Арарат-Армения
4:0
закончен
Динамо М Кайрат
2:0
закончен
Локомотив М Краснодар
1:1
закончен
Зенит Ноа
3:0
закончен
Краснодар Ростов
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурЧелси
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
Салават ЮлаевДинамо Р
5:4 (Б)
закончен
СКАЛокомотив
2:2 (ОТ)
овертайм
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
перенесен
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
перенесен
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
03:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
03:00
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
04:00
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
04:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
04:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
перенесен
Единая лига ВТБ
Астана Енисей
60:78
закончен
Германия / Бундеслига
ГертаБавария
22:00
Италия / Серия А
ФиорентинаИнтер М
22:45
Испания / Примера
АлавесВальядолид
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
СибирьБарыс
15:30
АвтомобилистНефтехимик
17:00
Металлург МгАк Барс
17:00
ТракторАмур
17:00
Куньлунь Ред СтарЙокерит
19:00
ТорпедоДинамо М
19:00
ВитязьДинамо Мн
19:30
СеверстальСпартак
19:30
ХК СочиЦСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
03:00
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
03:00
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
06:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
06:00
Развернуть

Спортивные новости

Президент ФФККР прокомментировал судейский скандал на юниорском ЧР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал судейский скандал на юниорском чемпионате России, передает «Чемпионат.com».

Во время произвольной программы у юношей судьи посчитали каскад из четверного и тройного тулупа в исполнении Егора Рухина как два тройных прыжка. Позже оценки были пересмотрены, и фигурист поднялся с четвертого на третье место.

«Это было ненарочно. Видимо, была какая-то проблема, из-за которой все это и произошло. Безусловно, была ошибка, но судьи тоже живые люди. Всем нам иногда свойственно ошибаться», — сказал Горшков.

Ранее Илья Авербух прокомментировал инцидент с ошибкой судей на юниорском ЧР.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.