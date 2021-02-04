Президент ФФККР прокомментировал судейский скандал на юниорском ЧР

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал судейский скандал на юниорском чемпионате России, передает «Чемпионат.com».

Во время произвольной программы у юношей судьи посчитали каскад из четверного и тройного тулупа в исполнении Егора Рухина как два тройных прыжка. Позже оценки были пересмотрены, и фигурист поднялся с четвертого на третье место.

«Это было ненарочно. Видимо, была какая-то проблема, из-за которой все это и произошло. Безусловно, была ошибка, но судьи тоже живые люди. Всем нам иногда свойственно ошибаться», — сказал Горшков.

Ранее Илья Авербух прокомментировал инцидент с ошибкой судей на юниорском ЧР.