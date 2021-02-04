В Лиге чемпионов планируют отменить групповой этап, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что число участников основного турнира могут увеличить с 32 до 36 команд. Каждый клуб сыграет по пять игр дома и на выезде с различными соперниками. По итогам этих встреч восемь команд попадут в 1/8 финала. Еще восемь путевок разыграют команды, занявшие 9-24 места.



Число участников Лиги Европы сократят с 48 до 32.

Ранее сообщалось о том, что «Лейпцигу» может грозить техническое поражение в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».