Загитова и Медведева называли сильные качества друг друга

Именитые российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева называли сильнейшие качества друг друга.

Спортсменки посетили программу «Вечерний Ургант» на Первом канале перед стартом командного турнира, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Загитова и Медведева выступят в роли капитанов команд.

Загитова отметила, что сильнейший элемент Медведевой — сальхов, а также добавила, что она всегда идет до конца и борется.

«Алина умеет очень много работать, не останавливаясь. Прям много. Идти, прыгать. Если не получается — еще и еще, через преодоление», — отметила в свою очередь Медведева.

Ранее сообщалось, что Алена Косторная готовится выступить в Финале Кубка России.